Se i poveri sanno donare

XXXII Domenica del tempo ordinario (b)

Mc 12,38-44

Dopo l’incontro con lo scriba virtuoso (cfr Mc 12,28-34), da cui era emerso come, nell’amore incondizionato verso Dio ed il prossimo, ci fosse il cuore e la piena realizzazione della Legge, Gesù torna al tempio per impartire un insegnamento importante ai suoi discepoli, ovvero quello di non essere mai come le guide ipocrite dell’Israele di allora, le quali, autocelebrandosi davanti al popolo, ostentavano devozione e religiosità, ma che nel segreto si macchiavano di terribili soprusi. Per questo Gesù aveva esaltato la devozione della vedova, che per Dio non aveva riservato, a differenza degli altri, “parte del superfluo”, ma “tutto quello che aveva per vivere”.

+In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».+

Nel corso della sua predicazione a Gerusalemme, Gesù stava attaccando direttamente l’”intellighenzia” alla guida della macchina politico-religiosa, denunciandone l’ipocrisia e i soprusi. In particolar modo, questa volta il Maestro di Nazareth attacca gli scribi: umini esperti in tutto ciò che riguardava la trasmissione dei testi e delle tradizioni religiose di Israele. I farisei, citatissimi anche loro, erano invece una vera e propria forza politica, con la finalità religiosa di promuovere la rigorosa osservanza dell’intero corpo della legislazione mosaica, sia nella sfera personale sia in quella sociale (quelli che oggi definiremmo fondamentalisti). Tutto ciò nel cuore nevralgico della capitale, anzi, dell’intero Israele: il grande tempio, l’unico luogo dove era possibile rendere culto a Dio, lo stesso che da “casa di preghiera” era stato trasformato in una “spelonca di ladri” (cfr Mc 11,15-19).

+Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».+

La scena è descritta dall’evangelista con poche parole, ma molto efficaci ed evocative: entrando nel tempio, e messosi a sedere davanti al tesoro Gesù, insieme ai suoi, osservava scorrere davanti a lui file di uomini ieratici, ricchi, potenti, che tutti ammiravano con timore e rispetto, tra questi perfino i suoi discepoli rimanevano stupiti dai notabili che palesavano la loro apparente generosità. Magari qualcuno di loro cominciava anche chiedersi: “Abbiamo forse sbagliato strada? Dovevamo seguire un’altro?”. A quel punto l’intervento di Gesù era inevitabile: doveva distogliere i suoi amati seguaci dall’illusione ipnotica che tutta quella sfavillante apparenza stava esercitando su di loro, era necessaria una terapia d’urto.

Così, con la sferza delle sue parole, spezzò in un attimo la forza di quell’incantesimo, alzando il prezioso e luccicante velo che copriva la mediocrità di coloro che, fino a quel momento, erano tanto ben considerati, per rivelarne così il vero volto. Anche oggi “quelli che contano” amano rivestirsi di abiti preziosi, ma non solo; essi si adornano di bei propositi e slogan con cui abbagliano e commuovono il mondo, convincendolo che la loro guida è la migliore possibile. I fatti però rivelano che in Israele c’era una grande ingiustizia, pochi avevano la maggior parte delle ricchezze, ottenute magari “divorando le case delle vedove e degli orfani del popolo” ovvero sfruttando le fasce di popolazione più vulnerabili. Eppure oggi le cose non sono molto diverse; coloro che guidano l’economia mondiale si descrivono come benefattori, persone illuminate; di fatto 4 miliardi di persone vivono al di sotto della soglia della povertà, con 4 euro al giorno: ci pensate? C’è da dire che questo processo di impoverimento è oramai iniziato da anni anche nell’opulente occidente, sempre più europei varcano la soglia della povertà e diventano indigenti. Facendo riferimento solo all’Italia si pensi che il 5% degli italiani detiene la stessa cifra in mano al 90%, e questo divario aumenta sempre più per l’effetto di ciò che viene definito forbice economica, per cui le risorse tendono ad accumularsi in mano a chi ne ha di più (dati tratti dal rapporto Oxfam 2019). Fra uno spot pubblicitario e l’altro, abbondano gli inviti alla beneficenza e alla solidarietà, dove una generosa pensionata decide di fare una donazione, qualcunaltro vede un modo per evadere “legalmente” le tasse. Guardiamoci da ammirare la falsa solidarietà e cominciamo a pensarne una autentica che cambi davvero la nostra vita e quella degli altri, a questo proposito tanti suggerimenti arrivano dall’enciclica “Laudato sii”.

Nei versetti precedenti di questo stesso capitolo è messo in evidenza come il cuore della Legge fosse amare smisuratamente Dio e il prossimo (cfr Mc 28-34), non è dunque un caso se Marco pone questo episodio subito dopo: la vedova è l’esempio vivente di come questa sintesi debba essere applicata e ci fa tanto ricordare un’altra vedova famosa, quella di Serepta (cfr 1Re 19,1-1), la quale non esitò a condividere con Elia tutto ciò che aveva per vivere. Questo basterebbe a dimostrare come la povertà non sia mai una segno di mancanza di Grazia e virtù (come certa teologia vorrebbe, la stessa contro cui si scaglia Gesù), semmai, la miseria, è sì frutto del peccato, ma degli avidi: coloro che “divorano le case delle vedove”.

Vediamo dunque due modelli contrapposti: coloro che danno ostentando la loro presunta generosità, “parte del superfluo” e quelli che invece, segretamente, offrono tutto di sé (imitando Dio), invisibili agli uomini, ma non al loro Signore, ovviamente.

Questa santità è molto più diffusa di quanto non si creda, anche nella Chiesa (già!), ma non fa rumore perché, al contrario di quella fasulla, essa è silenziosa e discreta, poco apparente ed esibizionista. E’ vero, a volte l’opera di Dio si accompagna a segni plateali come i miracoli pubblici, ma questi non sono che le grida dello Spirito che vuole attirare la nostra attenzione ed avvicinarci a sé. Tali eventi sono rari e quando l’incontriamo, dobbiamo attentamente valutarli per evitare di farci confondere dai “falsari” della profezia. Riconosciamo la santità di una persona da quanto questa è disposta davvero a mettersi in gioco per il Regno di Dio ed il prossimo. Gesù, indicando la vedova, invitava i discepoli ad ammirarla perchè è stata in grado di affidare al suo Signore tutto quello che aveva per vivere. Probabilmente quel giorno, e forse anche quello successivo, il suo stomaco sarà rimasto vuoto, ma il suo cuore, a differenza di chi ha dato “parte del suo superfluo”, è stato colmato di Gioia e Grazia. Infatti se lo sguardo del figlio dell’uomo si è posato su di lei amorevolmente, tanto più lo ha fatto quello del “Padre che vede nel segreto” della stanza più interna (cfr Mt 6,4) e non abbandona chi si affida a Lui con cuore indiviso.

Fra Umberto Panipucci

Felice Domenica