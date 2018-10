«Se fai il quinto figlio ti regalano il Molise…», l’ironia sulla manovra finanziaria corre in rete

Nella manovra finanziaria che il Governo si appresta a presentare alle camere sono stati inseriti diversi nuovi articoli che la portano a quota 115. Tra questi, oltre alla flat tax per le ripetizioni private dei professori e al bonus per le assunzioni di “eccellenze”, anche la possibilità di affidare terreni nel Mezzogiorno di proprietà dello Stato in concessione gratuita per 20 anni a quelle famiglie in cui nasca un terzo figlio nel corso del 2019, 2020 o 2021, per favorire la crescita demografica.

Immediate le reazioni sui social network, più o meno sarcastiche, riguardanti questo punto della futura manovra di Governo. Tra queste la più gettonata nella giornata di ieri è stata quella riguardante la nostra regione: qualcuno, infatti, ipotizza per quelle famiglie che avranno in arrivo il quinto figlio in regalo… tutto il Molise!