S’è acceso l’arcobaleno

GENNARO VENTRESCA

Nell’arco di un mese la nostra squadra è passata dalla vergogna alla gloria. La cosa non è strabiliante, e la strada può essere percorsa all’incontrario. Per la formazione rossoblù è scattata qualcosa; ogni momento del suo cammino è stato riesaminato: gol subiti, sviste arbitrali, lapsus del giovane portiere, refusi in panchina, rigori sbagliati, hanno riequilibrato il giudizio, sino quasi a capovolgerlo. E in questa storicizzazione tutto riacquista senso.

***

E’ molto acuta l’interpretazione del gioco. Un gioco che, quasi magicamente, ha trasformato il Campobasso bolso di inizio stagione in un equino di razza. Se non proprio un purosangue, ma un bel morello che si muove con eleganza e sa spingersi proficuamente a rete, anche con i centrocampisti. Specie con Bontà che, nell’arco di pochi minuti diventa croce e delizia. Prima manca un gol che avrei segnato anch’io, in giacca e cravatta (palo, al posto della rete, sulla linea di porta) e poi porge, di tacco, uno squisito cioccolatino al furetto Cogliati che, al contrario del sodale non sbaglia. Poco ci manca che sfondi la rete.

***

E, adesso? Come potranno sfuggire i neofiti all’ipnosi del Lupo? Il solidissimo partito dei censori -sono certo- sarà sempre in agguato, pronto a fare le unghie a Mario Gesuè, a cui non si perdona niente. Nonostante sia stato l’unico, dopo la fuoriuscita del primo Capone, a mettere mano al portafogli per ripulire i debiti e ridare una verginità al nostro club.

***

Lo ammetto: mi sono lasciato andare. Come uno scolaretto mi sono infervorato in occasione del secondo gol, bello e impossibile. Di taglio brasiliano. Si, proprio brasiliano. Troppo bello per essere vero. L’occhio è stato piacevolmente rapito e quando il destro di Cogliati ha gonfiato la rete mi sono emozionato. I calci d’angolo provocano questi teneri sentimenti, a cui si oppongono quelli d’ira, quando le cose vanno in direzione opposta.

***

A Civitanova Marche, dalla piccola tribuna, puntando verso Sud si spalancava l’Adriatico. Proprio sotto quella curva i nostri ragazzi hanno disegnato il calcio più stiloso. Nel primo tempo, nella direzione opposta il furetto, con due spunti da artista aveva procurato altrettanti calci di rigore. Il primo segnato, con calma olimpica, dal classico Alessandro; l’altro mancato da lui medesimo che non è riuscito a far cambiare direzione alla palla, quando s’è accorto che il portiere Chiodini aveva scelto l’angolo giusto, per opporsi con una ginocchiata.

***

Sarebbero piaciute al mio amico Domenico Fratianni le ultime due esibizioni del Lupo. Sono certo: gli sarebbero servite non solo per allietarsi l’animo, ma come fonte di ispirazione per riportarle su tela, maneggiando da par suo i pennelli. Se c’è stato un tifoso rossoblù fedele e coerente quello è stato Domenico, sempre pronto a vedere anche nelle giornate più cupe, sullo sfondo, gli incoraggianti colori dell’arcobaleno.