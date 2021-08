Scurti: “Ora la mia missione è vincere le elezioni contro Toma al fianco di Tedeschi sindaco”

Oreste Scurti, dopo aver preso le distanze dal tavolo del centro-sinistra, formato da Partito Democratico, Volt Isernia, Movimento 5 Stelle, Benessere Isernia ed altri movimenti civici, non condividendone metodo e azione politica e dopo aver preso atto, come afferma in un comunicato:

“Di una ‘strategia politica’ del Centrosinistra che ‘punta a perdere’ le prossime elezioni amministrative di Isernia”, precisa di voler sorvolare sul metodo e su quelle che lui chiama ‘scelte suicide’ adottate da quel tavolo.

L’avvocato Pentro però ribadisce ancora una volta che “la scelta del Pd è ricaduta su un candidato sindaco debole che, per ciò solo, a prescindere dalle intenzioni, favorirà la vittoria di Toma a Isernia. Tutto questo non può essere in alcun modo consentito” – continua Scurti – “Farò di tutto per impedire la conquista di Isernia da parte delle ‘armate nemiche’ della dannosa, sfrontata e devastante politica di Donato Toma”. Per questa ragione, continua l’avvocato: “ho deciso di combattere una decisiva, ultima battaglia, insieme al candidato sindaco Cosmo Tedeschi ed alla sua coalizione”.

Scurti dichiara inoltre:

“di aver dialogato approfonditamente nelle ultime ore con Cosmo Tedeschi, di averne apprezzato le già note qualità politiche, unitamente alle doti umane ed imprenditoriali, ma anche e soprattutto il sentimento, il coraggio e la determinazione a voler cacciare fuori dalle mura della città di Isernia il sistema politico più dannoso degli ultimi 50 anni; peggio è stato solo il bombardamento! Riavremo la nostra città, cancelleremo definitivamente le strisce blu dalle nostre strade, difenderemo il nostro ospedale e la Salute Pubblica, abbasseremo le tasse, miglioreremo tutti i servizi, ma, soprattutto, creeremo occupazione e ricchezza, restituendola ai legittimi proprietari, i cittadini di Isernia. Questi sono solo alcuni dei risultati che l’Amministrazione Tedeschi raggiungerà già nel breve periodo, insieme ad una squadra politica e tecnica che farà impallidire chiunque l’abbia preceduta”.

Scurti preannuncia infine che concorrerà con una sua lista civica, sottolineando che: “sarà a servizio della propria terra natia, in coalizione con il candidato sindaco Cosmo Tedeschi. Questa sarà la vera Rivoluzione, prima e dopo la vittoria elettorale!”.