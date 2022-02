Scurti contro giunta di Isernia: “Hanno detto che si tagliavano lo stipendio, ma la delibera non c’è”

Oreste Scurti, di Progetto per Isernia, a testa bassa contro sindaco e giunta comunale di Isernia. L’esponente della lista civica capeggiata da Cosmo Tedeschi, nel video allegato, invita gli isernini a fermare Piero Castrataro ed i suoi colleghi dell’esecutivo di Palazzo San Francesco prima che facciano troppi danni alla città di Isernia. Sono tante le promesse fatte e non mantenute dal nuovo sindaco, a partire dal mancato taglio delle indennità, o dalla battaglia contro il Lotto Zero, bisogna mandarli a casa, chiede l’avvocato al popolo isernino, invitandolo a manifestare contro l’amministrazione che ha appena vinto le elezioni.