Scuole, verifiche su solai e controsoffitti

Arrivano i finanziamenti dal Miur

L’Amministrazione comunale ha reso noto che il Comune di Montenero di Bisaccia è stato incluso nelle graduatorie del bando pubblicato dal Miur destinato alle verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti negli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

“Anche il nostro Comune – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – sarà destinatario di finanziamenti pubblici per la verifiche dei solai e dei controsoffitti delle scuole presenti sul nostro territorio. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dopo la presentazione della domanda del nostro Comune, ha assegnato a tale scopo 7.000 Euro per ogni edificio scolastico di Montenero; nel dettaglio, quindi, saranno effettuate indagini specifiche sugli edifici di Piazza della Libertà, di Via Valentina e di Via Palermo.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico del nostro Comune che ha prontamente risposto al Bando del Miur ed esprimo la mia soddisfazione per aver potuto contribuire ulteriormente alla sicurezza degli studenti, attraverso un controllo approfondito delle strutture nelle quali ogni giorno i nostri ragazzi si recano per formarsi e per crescere.

Da qui in avanti ci attendono le procedure burocratiche per l’aggiudicazione delle indagini oggetto di questi finanziamenti e la successiva comunicazione al Ministero: nell’arco di questo anno, quindi, avremo sicuramente un aggiornamento sulla sicurezza dei solai e dei controsoffitti di queste scuole”.