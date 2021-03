Scuole: tutto chiuso a Termoli fino al 31 marzo. Firmata l’ordinanza

Niente scuola fino al 31 marzo. E’ stata firmata questa mattina, 26 marzo, l’ordinanza da parte del sindaco Roberti che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche nei giorni che precedono immediatamente la Pasqua. Il primo cittadino lo aveva annunciato anche al termine della riunione con i commercianti del settore abbigliamento, calzature e oro: le scuole sarebbero rimaste chiuse anche nel momento in cui Termoli sarebbe diventata zona arancione, cosa che dovrebbe avvenire già a partire da lunedì. E così dal 29 al 31 marzo le scuole di Termoli di ogni ordine e grado resteranno chiuse in attesa di conoscere quali saranno le decisioni per il periodo appena dopo Pasqua