Scuole sospese in presenza e obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Il sindaco di Montenero, Simona Contucci, serra i ranghi visto l’aumento dei contagi da Covid-19 in paese

Sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private e obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Il sindaco Simona Contucci ha firmato oggi, 17 dicembre, due ordinanze con le quali si dispone la sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dal 17 al 22 dicembre 2021, e l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti esterni sull’intero territorio comunale, a decorrere da sabato 18 dicembre e fino a domenica 9 gennaio.

La decisione della Contucci arriva all’indomani dei nuovi casi di positività che si sono riscontrati in paese dove attualmente sono una decina le persone riscontrate positive al Covid-19.

“A seguito dell’incremento esponenziale dei contagi rilevati nelle ultime ore in paese e dell’alto numero di giovani facenti parte della catena dei contatti – dichiara il sindaco Simona Contucci – ho sentito il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem e la Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Ancora, per analizzare la situazione“

I contagi in prevalenza tra i bambini

Sotto la lente l’aumento dei contagi che stanno interessando principalmente i bambini e il mondo scolastico.

“Tenendo conto dello scenario previsionale dei giorni scorsi e di quello che si sta prefigurando per i giorni a seguire, ho deciso di tutelare la popolazione scolastica, le famiglie di studenti e del personale docente e non docente, ordinando la sospensione, tenendo anche conto dell’imminente chiusura degli istituti per le vacanze natalizie.

Al fine di poter trascorre il Natale in sicurezza, ho firmato un’ulteriore Ordinanza che dispone l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti esterni sull’intero territorio comunale, a decorrere da sabato 18 dicembre e fino a domenica 9 gennaio.

Specifico che in questo caso va usato il buonsenso e che tale obbligo va rispettato soprattutto nelle situazioni in cui si verificano assembramenti o, comunque, dove si trovano più persone a distanza ravvicinata“.

Lo screening per trovare ulteriori nuovi positivi

Il sindaco Contucci non esclude la possibilità di effettuare uno screening della popolazione.

“Informo infine che stiamo valutando anche la possibilità di effettuare uno screening sulla popolazione la prossima settimana e, a questo scopo, abbiamo già avviato un’interlocuzione con la Croce Rossa Italiana.

I numeri ufficiali dei contagi saranno forniti come di consueto nelle ore serali, a seguito della comunicazione dell’Asrem”.