Scuole sicure, un milione e mezzo di euro per il nuovo asilo di via Jezza

CAMPOBASSO

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Battista ha inserito nel piano di rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico anche la materna di via Jezza. Nei prossimi mesi l’edificio sarà abbattuto e ricostruito così come è in programma per altre strutture (in via Crispi, al Cep, a Vazzieri e a contrada Mascione). Un tassello che si aggiunge al complesso mosaico che l’amministrazione ha messo in piedi per realizzare poli scolastici, sicuri ed accoglienti, tanto per i ragazzi quanto per il personale, ma anche pronti ad aprirsi alla città. Insomma ‘contenitori’ adatti ad una socialità che si rinnova nei quartieri, fulcro del rilancio dell’intera città.

Per la scuola di via Jezza sarà utilizzato un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro.