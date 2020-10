I finanziamenti richiesti dall’amministrazione per i plessi della materna di via De Gasperi e la scuola di via Tiberio non sono stati accolti. Non un “respingimento”, spiega l’assessore Amorosa, ma un “no da parte del ministero perchè è stata data priorità ad edifici che li precedevano in graduatoria”. E’ quanto emerso dalla Commissione Consiliare di questo pomeriggio presieduta dal presidente Nicola Simonetti. L’argomento, scottante e tornato attualissimo in piena pandemia, riguarda le scuole sicure.

Uno stop che riguarda anche il plesso scolastico di Mascione. Qui l’assessore alle Opere Pubbliche ed Edilizia Scolastica Giuseppe Amorosa mostra pessimismo. “E’ in corso – ha spiegato – l’approvigionamento dei pannelli ma è possibile una rescissione del contratto con l’impresa. I lavori possono fermarsi”. Battista (Pd) avverte la maggioranza: “In questo modo rischiamo di allungare i tempi e di ritrovarci ancora a lungo senza la nuova struttura. Bisogna fare attenzione quando si parla di rescissioni”.

Cosa prevede l’accordo di programma da approvare per Scuole Sicure. “Gli importi sono variati – spiega ancora l’assessore Amorosa – Per via d’Amato operazione da 2,7 milioni. Materna Via Iezza, 1,5 milioni secondo l’ultimo aggiornamento. Venti milioni è il finanziamento totale, 11 dalla Regione e il resto del Comune di Campobasso. Per la scuola dell’infanzia di via Liguria, infine, abbiamo chiesto un finanziamento da 216mila euro”.

L’accordo – nel suo insieme – prevede la demolizione e la ricostruzione per la Montini, via Crispi, la nuova struttura di Via Leopardi e via Iezza, oltre all’ allargamento stradale di via delle Frasche. Una operazione da venti milioni in coofinanziamento. Il sindaco dovra sottoscrivere – per completare l’iter – un accordo di programma al fine di poter sottoporre lo schema di accordo di programma al Cipe. Solo allora si potrà partire con l’affidamento dei lavori.

Su quest’ultimo punto insorgono i consiglieri di opposizione. Tramontano (Lega) chiede che si passi per il Consiglio comunale per dare un mandato pieno a Gravina. “Non basta che sia il sindaco a sottoscrivere. Credo sia il consiglio a dover autorizzare la sottoscrizione. Intervento deve essere risolutivo, lo aspettiamo da 10 anni. Apprendiamo poi che esiste un mancato finanziamento per alcune strutture: che fine faranno? Che scelte politiche verrano fatte? Riterrei utile – incalza – avere qualche risposta: al momento ci sono alunni che entrano in scuole non sicure”. Esposito (Forza Italia) rincara: “Interrogativi dell’opposizione vengono spesso ignorati su un tema così delicato”.

Ma la maggioranza, a partire dall’assessore Amorosa, assicura. “Non siamo mai fermi su un argomento che sta a cuore all’amministrazione. Realismo prima di tutto: non ci sono le possibilità economiche per avviare i cantieri già da domani”. L.L.