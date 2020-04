“Scuole sicure”, Pd all’attacco: «Sicurezza garantita con le pistole»

La denuncia del gruppo Pd in consiglio comunale a Campobasso: sotto la lente il progetto finanziato dall’amministrazione Gravina

«Con il progetto finanziato dallo Stato “Scuole Sicure” l’amministrazione Gravina sceglie la “sicurezza scolastica” all’americana: fatta con 15 pistole Beretta.La delibera n. 81 del 2020 parla chiaro (allegata)». E’ questa la denuncia contenuta in una nota stampa del gruppo Pd al consiglio comunale di Campobasso. «Bene la garanzia del presidio dei vigili urbani – continua la nota stampa – per consentire, con la loro presenza, di dissuadere gli studenti dal cedere, gratuitamente o dietro corrispettivo, sostanze stupefacenti. Male, anzi, malissimo l’idea che, per il presidio dinanzi alle scuole di ogni ordine e grado, li si debba armare. Si è persa l’opportunità di investire risorse -quelle destinate all’acquisto di ARMI- sul personale (operatori sociali con formazione specifica e psicologi) che potrebbe efficacemente interagire con i ragazzi, coordinandosi con Dirigenti scolastici e docenti, molti dei quali già lavorano sulla prevenzione, facendo leva sui rapporti umani, sulle parole, sul sapere. La sicurezza e la prevenzione nelle SCUOLE sono legate alla informazione ed alla accorta interazione con gli studenti e con un mondo, il loro, complesso e fragile, nel quale non si fa irruzione con le pistole. Chiediamo un passo indietro dell’Amministrazione: l’immediata revoca dell’atto o una rimodulazione del progetto; due passi avanti: l’impiego delle somme, oggi nel progetto destinate alle pistole, per interventi degli operatori sociali».

IN BASSO LA DELIBERA CITATA DAL PARTITO DEMOCRATICO