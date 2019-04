‘Scuole sicure’ in Procura, il comitato incontra Fucci

REDAZIONE

Si è svolto l’incontro con il Procuratore Capo Carlo Fucci, richiesto dal Comitato Scuole Sicure per Isernia dopo l’esposto depositato a novembre 2018. Nell’esposto si rappresentava la situazione degli edifici scolastici degli Istituti Superiori della Provincia di Isernia, lamentando una carenza di informazioni da parte degli uffici preposti e richiedendo la nomina di un tecnico per le verifiche del caso. «Riteniamo – dicono le rappresentanti – che l’incontro sia stato proficuo, rassicurati dall’attenzione dimostrata dal Procuratore su un tema così importante come la sicurezza dei luoghi di studio e di lavoro. Esprimiamo pertanto il nostro ringraziamento e, fiduciosi per le attività che intenderà svolgere, restiamo in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi».