Scuole sicure, apprezzato il lavoro dei Carabinieri

Il territorio del basso Molise continua a essere interessato dalle operazioni “scuole sicure”, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, nel più ampio quadro delle attività a favore della sicurezza degli studenti, coordinato dal Comando Provinciale di Campobasso.

Nel corso della mattinata di ieri sono stati impiegati numerosi militari nel pattugliamento delle aree dove sono ubicati gli istituti scolastici. A Montenero di Bisaccia, in particolar modo, i genitori, gli alunni e il corpo docente hanno osservato con vivo interesse e sincera gratitudine la presenza vigile degli uomini in uniforme nei pressi dell’Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di garantire una cornice di piena sicurezza ai ragazzi che affluiscono in zona per l’inizio delle lezioni, e durante il deflusso a seguito del termine delle attività didattiche.

I servizi, pianificati e coordinati, sono di carattere prevalentemente preventivo e sono finalizzati a scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi che possono mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi e dei docenti.