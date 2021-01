Scuole Primarie a Isernia Il sindaco ci ripensa: tutte chiuse

Dopo Gravina, che ha deciso di tenere chiuse le scuole Primarie, anche d’Apollonio torna indietro sui suoi passi e decide di non derogare all’ordinanza di Toma. Conclusione: da domani scuole Primarie chiuse anche a Isernia. Il motivo è identico a quello di Gravina. Non essendoci la certezza sui dati epidemiologici, il Comune non se la sente di derogare all’ordinanza della Regione. Ieri sera, invece, d’Apollonio si era mostrato decisamente orientato a tenerle aperte. Questa mattina la decisione di senso contrario probabilmente dopo l’arrivo ieri sera dell’ordinanza di Toma.