Scuole, le superiori riapriranno l’11 gennaio. Italia arancione nel fine settimana

Elementari e medie tornano in classe il 7 gennaio

Il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri, lunedì 4 gennaio 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, ha deciso per uno slittamento della riapertura delle scuole superiori all’11 gennaio, mentre elementari e medie torneranno il 7. Tutto, comunque, rimane appeso ad un filo in quanto si dovrà tenere sempre conto della condizione epidemiologica in Italia. Sono però diverse le Regioni che avevano già preso decisioni più drastiche in merito come Veneto, Fiuli Venezia-Giulia e Marche che avevano posticipato l’apertura al 31 gennaio. Ordinanze che il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, chiederà di ritirare in modo da uniformare tutto il territorio.

Per quel che concerne le chiusure, il nuovo decreto in discussione prevede una zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali, con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e una zona arancione nel fine settimana.

“Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute -ha spiegato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia- È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”.

“La certezza è che le zone non cambiano – ha concluso Boccia – restano l’arancione, il giallo e il rosso. Fino al 15 gennaio ci sono queste misure. Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree bianche, sono sul tavolo, la prospettiva deve essere quella ma non certamente stasera. Tutti vorremmo tornare bianchi, ne discuteremo al momento opportuno”.