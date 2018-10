Scuole italiane vecchie e insicure, il sindaco Battista a Uno Mattina

Questa mattina Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, conduttori della celebre trasmissione televisiva di Rai1 “Uno Mattina” si sono occupati di “Scuole italiane vecchie e insicure”. Da Campobasso il collegamento in diretta con il Sindaco Antonio Battista dalla scuola chiusa di via D’Amato la giornalista Cristina Conforti. Dopo il Corriere della Sera, dunque, l’operato del primo cittadino a favore della sicurezza degli istituti scolastici alla ribalta in una delle trasmissioni mattutine più seguite della Rai.