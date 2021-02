Scuole, in zona arancione non cambia nulla, salvo provvedimenti dei sindaci o del governatore

Il Molise entra ufficialmente in zona arancione, la decorrenza del provvedimento dipenderà dall’ordinanza che il inistro Speranza emanerà nelle prossime ore.

Ricordiamo che in zona arancione si continua ad andare regolarmente a scuola in presenza, in tutti i gradi di scuola secondo le disposizioni attuali, sebbene ancora le scuole superiori non siano tornate alla didattica in presenza al 100%, avendo raggiunto al massimo una quota del 75%. La percentuale, da un minimo di 50 ad un massimo di 75, è a discrezione del dirigente scolastico. Ulteriori restrizioni, vale a dire chiusure di tutte le scuole di ogni ordine e grado, possono essere prese dai sindaci o dai presidenti di regione.