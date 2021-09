Scuole, il Pd chiede una commissione «per conoscere l’attuale situazione degli edifici»

«Egr. Presidente della Commissione LL.PP. e Gent.ma Presidente della Commissione Politiche Sociali/Istruzione – si legge in una nota a firma di Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Antonio Battista – premesso che: -nonostante la richiesta, formulata dagli scriventi in occasione dell’ultima commissione congiunta LL.PP./Sociale (Istruzione) del 17/08/2021, di convocazione di nuova commissione congiunta LL.PP./Istruzione, nella quale potere esaminare, con ampio anticipo rispetto alla riapertura delle scuole, lo stato dell’arte in merito alle scuole di competenza comunale, e di predisposizione, in vista della nuova congiunta, di specchio riepilogativo dei cambiamenti successivi al 2019 (sia logistici, sia relativi ad eventuali lavori di adeguamento sismico, acquisizione delle certificazioni antincendio, acquisizione di nuovi spazi, lavori di miglioramento e/o adeguamento in base alla normativa anti-covid19), nessuna commissione è stata convocata; nessun consigliere di minoranza è stato informato dei ritardi relativi ai lavori in essere presso le scuole di via Berlinguer e di Via Tiberio, né della mancanza di banchi presso la scuola Colozza; l’ordinanza sindacale, che posticipava l’avvio dell’anno scolastico per le classi di Via Tiberio e Via Berlinguer è giunta, come quasi sempre accade, agli scriventi da cittadini, magari inseriti in chat di cui fanno parte esponenti della maggioranza; tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono che venga convocata ad horas una commissione congiunta LL.PP./Politiche Sociali (Istruzione) per avere chiarimenti in merito a quanto accaduto e per avere il prospetto, sino ad oggi non pervenuto, della attuale situazione degli edifici scolastici di competenza dell’Amministrazione Comunale».

In fede

Alessandra Salvatore (Consigliera componente della Commissione Politiche Sociali/Istruzione)

Bibiana Chierchia (Consigliera componente della Commissione LL.PP.)

Giose Trivisonno (Capogruppo PD)

Antonio Battista (Capogruppo Sinistra per CB)