Scuole dell’Infanzia, di corsa per adeguare i “nuovi” locali. Praitano: «Rischio slittamento»

Iniziato l’abbattimento con la successiva ricostruzione in sicurezza di 5 edifici a Campobasso. L’assessore all’Istruzione: «Faremo di tutto per ridurre al minimo i disagi, ma in alcuni casi si potrebbe andare oltre il 14 settembre»

Sono partiti a Campobasso i lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi scolastici per aumentarne la sicurezza, in primis a livello sismico. Le scuole dell’Infanzia che saranno localizzate altrove a seguito dell’apertura dei cantieri sono quelle via Tiberio, via Jezza, via Crispi e via De Gasperi, ovvero la scuola dell’infanzia Istituto Comprensivo L. Montini (ex via De Gasperi) e la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Colozza (ex via Crispi). In particolare, si è presentata l’esigenza di trovare spazi temporanei idonei per il normale svolgimento delle attività didattiche in attesa della ricostruzione degli edifici.

Dopo gli incontri che l’amministrazione ha organizzato con le famiglie dei piccoli interessati dai trasferimenti, lo scorso 18 agosto la giunta comunale ha approvato la delibera per la stipula dei contratti di affitto dei locali che ospiteranno le scuole dopo aver avviato, nelle settimane precedenti, un’indagine di mercato per l’individuazione di uno o più edifici-ponte. Tuttavia, tra le famiglie dei piccoli serpeggia ancora qualche timore in vista dell’inizio dell’anno scolastico e dei disagi che potrebbero presentarsi.

«Finalmente si aprono i cantieri; gli edifici interessati sono cinque – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione, Luca Praitano – ma diciamo anche sei perché uno verrà semplicemente migliorato. Siamo consapevoli che questo comporterà dei disagi, ma faremo di tutto per ridurli al minimo. Non tutte le scuole li subiranno allo stesso modo».

Più in particolare, «dovendo rispettare la territorialità, anche se non sempre è stato possibile, in alcuni casi serviranno lavori importanti e si potrebbe superare la data del 14 settembre – ha rimarcato Praitano – ma la speranza è di non andare oltre una settimana. Quando ci sarà qualcosa di importante da comunicare, lo farò direttamente con le famiglie».

I canoni di locazione degli edifici saranno per tre anni a partire dal prossimo 1° settembre, «ma ci auguriamo di poterli ridurre a due, tanto che ce ne sono alcuni, da cronoprogramma, che si potrebbero completare in un anno. Ragionevolmente – ha concluso l’assessore – potremmo farcela in due anni e, al massimo in tre anni avremmo le scuole nuove, almeno quelle in cui sono cominciati i lavori». Nel dettaglio, come si legge nella delibera di giunta, i contratti sono stati stipulati per «la locazione di un immobile sito in via Piave nn°63-65-67-69, per una superficie complessiva di circa 178 mq dove allocare parte della scuola dell’infanzia Istituto Comprensivo L. Montini (ex via De Gasperi); l’immobile in via Piave, n. 115, per una superficie complessiva di circa 118 mq dove allocare l’altra parte della scuola dell’infanzia Istituto Comprensivo L. Montini (ex via De Gasperi) e quello sito in via Insorti d’Ungheria nn°74/a-f, per una superficie complessiva di circa 580 mq, ospiterà la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Colozza (ex via Crispi)». (adimo)