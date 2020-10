Scuole che richiudono, la lettera della preside che commuove il web

È Carmela Concilio, preside dell’Istituto Giordano di Venafro che, con un suo post su Facebook, ha descritto al meglio lo stato d’animo dei docenti, dopo il nuovo Dpcm di Conte. Parole che hanno commosso tutti:

“In tre mesi, abbiamo pulito e sanificato edifici, come se fossero ospedali; abbiamo acquistato macchinari per le pulizie e la disinfezione dei quali ignoravamo l’esistenza fino al giorno prima; abbiamo studiato schede tecniche e formule chimiche; abbiamo misurato a 40° all’ombra aule, atri, biblioteche e laboratori al pari di ingegneri e architetti; abbiamo diviso aree per misure che variavano al variare degli umori e previsto segnaletica orizzontale e verticale per distanziare banchi e tracciare percorsi sicuri; abbiamo fatto conferenze di servizio in pieno agosto; abbiamo fatto gare notte e giorno per rifornire la scuola del necessario, dell’occorrente, del prevedibile, dell’immaginabile e dell’inimmaginabile, con i fiumi di soldi arrivati, e continuiamo a farne quasi tutti i giorni.

Abbiamo letto giorni interi e sintetizzato normative su normative, abbiamo prodotto protocolli di sicurezza, Regolamenti, nuovi documenti per la didattica digitale integrata e per la verifica e la valutazione, nuovi Patti di corresponsabilità, atteso chiarimenti dei chiarimenti; abbiamo scritto enciclopedie di disposizioni, riempito siti scolastici e piattaforme con rilevazioni un giorno sì e l’altro pure. Ci siamo attrezzati per ogni evenienza, per la scuola in presenza e in DaD, cambiando orari e organizzazione con un lavoro spesso notturno e festivo.

Parliamo con mascherine, abbiamo consumato le mani e riempito la scuola di gel disinfettante, compilato registri per il contact tracing, trascorso ore al telefono con il dipartimento di prevenzione: dal 9 ottobre temiamo gli squilli del telefono!

Dal 5 marzo 2020 che non abbiamo né tregua né disconnessione…

Insomma, ragazzi/e, ci abbiamo provato a tenervi tutti a scuola ma non ce l’abbiamo fatta!

Il mondo che ruota intorno alla scuola non si è adeguato, non ha ritenuto importante offrirvi la scuola che meritate, quella in presenza. Scusateci!”