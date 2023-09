Scuole Campobasso, «tutti in classe il 14»: ritardi nei lavori di un edificio in via Garibaldi

Prosegue la corsa contro il tempo dopo l’abbattimento e la ricostruzione di alcuni plessi che ospitano 429 alunni. L’assessore Praitano rassicura: «Le 4 classi di via Berlinguer e gli alunni di via Tiberio non saranno penalizzati: andranno alla D’Ovidio in via Gorizia e piazza della Repubblica»

L’anno scolastico, almeno dal punto di vista didattico, a Campobasso si inizierà regolarmente il prossimo 14 settembre. Le incognite riguardano l’adeguamento dei locali sostitutivi individuati dopo l’inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi che coinvolgono 429 alunni e 23 classi. La situazione è in continua evoluzione come ha ribadito nel suo intervento nel Consiglio comunale monotematico (a singhiozzo, per la verità, a causa dei persistenti problemi al sistema di ripresa audio/video per la trasmissione in streaming) l’assessore all’Istruzione, Luca Praitano, con particolare riferimento «alla scuola di via Tiberio e per le quattro classi di via Berlinguer che verranno trasferiti in un edificio di via Garibaldi ma, per dare l’opportunità di terminare i lavori nell’ordine di qualche settimana, andranno provvisoriamente negli edifici di via Gorizia e piazza della Repubblica della D’Ovidio appositamente allestiti affinché possano iniziare anche loro il 14 o, al massimo il 15, ma questo dipenderà dai lavori che stanno svolgendo».

Per quanto riguarda gli altri istituti, «il comprensivo Montini – ha spiegato ancora Praitano – si sposterà nella zona via Piave entro il 14: i lavori sono quasi terminati e sono in via di risoluzione i problemi di pulizia e traslochi; le scuole di via Jezza e il comprensivo D’Ovidio si trasferiranno in via Gorizia, mentre la Colozza (all’interno dell’edificio di via Berlinguer) andrà in via Insorti d’Ungheria in cui i lavori sono quasi ultimati, compresi pulizia e traslochi nei prossimi giorni».

In tutto questo, «abbiamo cercato di preservare gli aspetti didattici, in quanto gli edifici devono avere determinate caratteristiche, preferibilmente nei quartieri, con meno barriere architettoniche possibili, parcheggio utile con un minimo di “mobilità controllata” per consentire ai genitori di accompagnare al meglio i figli. Sono state scelte quasi obbligate con numerosi sopralluoghi e la ricerca degli ambienti che sono durati oltre un mese e mezzo puntando ad avere la garanzia della consegna in tempi ragionevoli per il 14 settembre, ma per almeno una soluzione questa data non sarà rispettata. Abbiamo avuto incontri continui con i dirigenti per preservare l’aspetto didattico e in ogni scelta si è cercato il loro avallo convocandoli sia singolarmente sia collettivamente insieme con la reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Forte, e dirigenti Antonelli, Quaranta e l’avvocato Massaro».

Intanto, il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, ha annunciato la presentazione «di un ordine del giorno, votato all’unanimità, perché i consiglieri comunali siano informati entro il 13 settembre delle soluzioni trovate e approntate, che a detta dell’assessore comunale all’istruzione, sono ancora in evoluzione. Il diritto all’istruzione e alla sicurezza degli edifici scolastici devono essere prioritari nell’azione amministrativa e politica: occorre dare certezze alle famiglie, agli studenti e agli operatori della scuola. Grazie al Consiglio comunale monotematico si è potuti intervenire con nettezza, alla presenza anche dei dirigenti comunali, perché la scuola sia sempre centrale nelle dinamiche politico-amministrative. Gli operatori e gli studenti delle scuole dell’infanzia di Via De Gasperi, di via Tiberio, di via Jezza, di via Crispi, di via Berlinguer – ha concluso Tramontano – meritano rispetto e considerazione e devono conoscere in modo preciso i luoghi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche».

Infine, sulla critica rispetto ai tempi rapidi di abbattimento dai plessi, indicati dal ministero nel termine del mese di novembre 2023, è arrivata la risposta dell’architetto Giarrusso (presenti alla seduta di questa mattina anche i dirigenti Sardella per i fondi del Pnrr e De Marco) che ha spiegato come «la macchina si è avviata dal 2021 quando è arrivato il via libera al finanziamento ed è per questo che adesso ci troviamo avanti rispetto a questo adempimento». (adimo)

NELLA FOTO IN ALTO, UN MOMENTO DEL CONSIGLIO MONOTEMATICO. IN BASSO, LA SCUOLA ABBATTUTA IN VIA TIBERIO