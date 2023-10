Scuole Campobasso, iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione della Montini in via Scarano

Sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del Polo scolastico “L. Montini” in via Scarano a Campobasso. «L’intervento – si legge in un post pubblicato sui canali social ufficiali del Comune – riguarda la realizzazione di un nuovo edificio scolastico destinato ad accogliere le classi della scuola media, primaria e dell’infanzia. La costruzione avverrà nell’area centrale del noto quartiere Cep, in Via Scarano. Il progetto complessivo ha un costo che si aggira sui € 12.684.976,60, sarà edificato su tre edifici separati e comprende oltre il plesso scolastico, l’edificio dell’auditorium, la palestra e gli uffici amministrativi.

La struttura a forma di anello ospiterà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Si presenta come un’unica struttura compatta che si sviluppa in altezza su tre livelli e include una corte centrale, uno spazio vitale dell’edificio e un luogo pubblico-comunitario dedicato all’incontro, al gioco e allo sport, a seconda delle esigenze e delle funzioni previste.

La scuola materna è composta da cinque sezioni che possono ospitare fino a 130 alunni. Si trova al piano terra e ogni sezione è dotata di spazi per attività libere, a tavolino e speciali, oltre a spogliatoi e servizi igienici per gli alunni e gli insegnanti. La scuola primaria è composta da 20 classi, che possono accogliere fino a 500 alunni, ed è distribuita su tutti e tre i piani dell’edificio. Ogni piano include aule, laboratori, servizi igienici e locali per il personale ATA, con relativi servizi igienici.

La scuola secondaria di primo grado è composta da 12 classi per 300 alunni e si sviluppa come segue:

– al piano terra, troviamo l’atrio di ingresso e i locali per il personale ATA, compresi uffici, spogliatoi e servizi igienici;

– al primo piano, ci sono le aule, una sala insegnanti e un laboratorio;

– al secondo piano, ci sono altre aule, una sala insegnanti e diversi laboratori, oltre ai servizi igienici.

Edificio – palestra/sala polivalente:

l’edificio destinato alla palestra scolastica e alla sala polivalente include anche spogliatoi e servizi necessari per l’utilizzo, anche fuori dell’orario scolastico.

L’auditorium è un edificio separato che sarà posizionato nell’area sud-est, in linea con la palestra, e sarà collegato all’edificio scolastico tramite una pensilina aperta. Avrà una capacità di circa 350 posti e includerà servizi igienici, spogliatoi, ripostiglio e uffici amministrativi».

