Scuole Campobasso, incertezza sull’inizio delle lezioni per alcune classi: genitori preoccupati

Ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, crescono i timori per l’inizio dell’attività didattica, le modalità di svolgimento e l’adeguamento dei locali nei tempi previsti dopo l’inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi

Ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, previsto per il prossimo 14 settembre, tra le famiglie dei piccoli alunni crescono i timori per i disagi che potrebbero presentarsi per il normale svolgimento dell’attività didattica e l’adeguamento dei locali sostitutivi individuati a Campobasso dopo l’inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi. Dubbi, peraltro, paventati dallo stesso assessore comunale all’Istruzione, Luca Praitano, in una recente intervista rilasciata al nostro giornale: «Questo comporterà dei disagi, ma faremo di tutto per ridurli al minimo. Non tutte le scuole li subiranno allo stesso modo» specificando anche «che in alcuni casi serviranno lavori importanti e si potrebbe superare la data del 14 settembre, ma la speranza è di non andare oltre una settimana».

La realtà, nuda e cruda, l’hanno raccontata alcuni genitori degli alunni in 4C/4D della “Nina Guerrizio” (succursale della D’Ovidio in piazza della Repubblica), dicendo di essere «stati chiamati negli ultimi giorni per avvisarci che le classi saranno unite, una con una “settimana corta” e l’altra con una “settimana lunga” e con nessuna data certa di inizio per i nostri figli, meno che mai il 14 settembre. Ci chiediamo e chiediamo: perché il Comune non ha provveduto ad informarci prima? Se qualcuno avesse voluto cambiare scuola, non avrebbe avuto più i tempi necessari. A questo punto, siamo davvero preoccupati perché non sappiamo quando e come i nostri figli potranno iniziare a frequentare le lezioni».

Ma c’è di più. La professoressa Rita Massaro, in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell’I.C. D’Ovidio (che conta 170 bambini iscritti), lo scorso 5 settembre ha scritto al sindaco e agli assessori competenti (Praitano all’Istruzione e Amorosa ai Lavori Pubblici) premettendo che «al momento, nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, non si hanno notizie di atti ufficiali relativi all’individuazione della sede di via Garibaldi in cui ospitare provvisoriamente i bambini interessati» e chiedendo «una delibera di individuazione del sito di via Garibaldi, quale momentanea sede ospitante le scuole dell’Infanzia di cui sopra (via Tiberio e via Berlinguer, ndr) e l’atto di affidamento dei lavori di adeguamento del sito di via Garibaldi con la relativa indicazione del termine di consegna dei locali». A questo punto, considerando i tempi per il disbrigo di queste pratiche, il rischio di andare oltre una settimana di ritardo, ovvero più di quanto prefigurato dall’assessore, è più che mai concreto. (adimo)

