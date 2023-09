Scuole Campobasso, “apprezziamo sforzo, ma problemi tecnici e burocratici restano”

Questa mattina si è riunito il Consiglio comunale monotematico aperto a genitori e operatori scolastici, ma i (già noti) problemi al sistema di riprese audio/video hanno rallentato lo svolgimento dei lavori

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, previsto per il prossimo 14 settembre, tra le famiglie dei piccoli alunni restano ancora dubbi e timori per i disagi che potrebbero presentarsi per il normale svolgimento dell’attività didattica e l’adeguamento dei locali sostitutivi individuati a Campobasso dopo l’inizio dei lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi. Questa mattina, si è riunito il Consiglio comunale monotematico aperto anche agli interventi delle famiglie e degli operatori delle scuole, ma i lavori si sono quasi subito interrotti a causa di un problema tecnico al sistema di riprese audio/video per la trasmissione in streaming; una situazione, purtroppo, non nuova per tutti i disagi che comporta, specialmente su questioni così delicate come questa.

Tuttavia, una mamma presente ai lavori, Monica Chiarizia, dopo la sospensione ha fatto il punto della situazione: “È tutto molto chiaro. Abbiamo avuto un ottimo dialogo con con l’assessore Praitano che ha spiegato chiaramente la situazione a tutti i soggetti interessati. Rimango però problemi tecnici e burocratici che possono creare allarmismo, ma apprezziamo gli sforzi dell’amministrazione affinché tutto si risolva in pochi giorni considerando che le soluzioni messe in campo sono state studiate e condivise con i dirigenti scolastici. Doppi turni? Su questo non è stato detto ancora nulla”.