Scuole, a Venafro gli studenti lasciano la sede storica del Classico

Riapertura delle scuole all’insegna della normalità in tutta la provincia di Isernia. Per il momento i bimbi della materna dell’ex centro anziani restano in quella sede, in attesa che venga preparata la nuova sede nel Parco Stazione.

L’unica novità di rilievo arriva da Venafro, dove i liceali del Classico sono stati trasferiti nel polo di via Maiella, lasciando la sede storica dell’istituto Giordano, di via del Carmine, che dovrà essere ristrutturata e restaurata per renderla compatibile con gli standard di sicurezza.

In foto: la vecchia sede (in alto) e la nuova sede (in basso) del liceo Giordano di Venafro