“Scuolab”, al via la seconda edizione nel segno di sperimentazione, innovazione e ricerca

La giunta regionale ha approvato la scheda con una dotazione finanziaria di 650mila euro per i laboratori didattici lasciando liberi gli Istituti scolastici di costruirla secondo le metodogie più adatte alle loro esigenze

La Giunta regionale ha approvato la scheda relativa a “Scuolab” seconda edizione, intervento che si presta ad essere immaginato in maniera complessiva, lasciando liberi gli Istituti scolastici di costruirla secondo le metodologie che più si adattano alle esigenze degli stessi. Si vuole incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuove competenze e motivazioni negli studenti attraverso il finanziamento di laboratori didattici volti a promuovere percorsi di ricerca, sperimentazione e innovazione, che permettano ai discenti il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo, favorendo l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative.

La dotazione finanziaria dell’Azione è pari a euro 650.000,00 a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione, Area Tematica “Istruzione e Formazione”, Settore di Intervento “Educazione e Formazione”.Le risorse disponibili sono così suddivise: Istituti scolastici secondari di primo grado: euro 230.000,00; Istituti scolastici di secondo grado e ITS: euro 420.000,00.In caso di parziale assorbimento delle risorse disponibili su una tipologia di percorso scolastico, si potrà procedere all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della graduatoria dell’altra tipologia.I beneficiari dei finanziamenti sono gli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e gli Istituti tecnici superiori (ITS) presenti sul territorio della Regione Molise.

Ogni Istituto scolastico potrà presentare un solo progetto esecutivo, che potrà svilupparsi in uno o più percorsi laboratoriali didattici. Gli Istituti scolastici omnicomprensivi potranno presentare due progetti esecutivi, uno relativo alle Scuole secondarie di primo grado e uno relativo alle Scuole secondarie di secondo grado. L’importo massimo concedibile, per ognuna delle proposte progettuali, presentate dalle Scuole secondarie di primo grado, che potranno svilupparsi in uno o più percorsi laboratoriali didattici, non potrà superare l’importo massimo di euro 15.000,00. L’importo massimo concedibile, per ognuna delle proposte progettuali,presentate dalle Scuole secondarie di secondo grado e dagli ITS, che potranno svilupparsi in uno o più percorsi laboratoriali didattici, non potràsuperare, pena l’esclusione, l’importo di euro 20.000,00.

I progetti elaborati dovranno essere realizzati in condivisione con aziende, professionisti, enti pubblici e privati, associazioni, ordini professionali e associazioni di categoria in modo da realizzare una rete di competenza e complementarietà tra le diverse professionalità, anche al fine di realizzare un prodotto/servizio spendibile sul territorio. A tal proposito, la Regione Molise si impegna a favorire l’incontro tra gli Istituti scolastici e gli ITS e i soggetti individuati.