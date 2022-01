Scuola via Kennedy, spunta proposta demolizione per la nascita di un nuovo Polo infanzia

Una lunghissima fase di abbandono ed inutilizzo, culminata dalla fuoriuscita da ogni proposta di rilancio da parte delle amministrazioni comunali. Stiamo parlando del plesso – ormai ex scolastico – di via Kennedy, una struttura lasciata al proprio destino (come si può vedere in foto) almeno fino ad alcuni giorni fa.

Qualcosa, infatti, si muove. L’idea per il rilancio è finalmente arrivata. La struttura comunale si sarebbe arrivata per far valere, e fruttare, il decreto del Ministro dell’istruzione dello scorso 2 dicembre, che ha come obiettivo la “costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia”.

Dalle possibilità alle proposte il passo si è rivelato breve: la nascita di un Polo per l’infanzia (0-6 anni), asilo nido e scuola per l’infanzia, sulla cui fattibilità i tecnici sarebbero al lavoro. Una valutazione approfondita andrà fatta sui costi per la demolizione dell’attuale struttura, del tutto inutilizzabile, ragion per cui l’amministrazione valuta seriamente un cambio di passo e un Polo nuovo di zecca attraverso fondi statali. Un segnale di speranza, all’alba di un 2022 cruciale sul fronte “scuole sicure”. L. L.