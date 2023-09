Scuola, traslochi in atto a Campobasso. Lunedì Consiglio aperto a famiglie, insegnanti e personale

Il consigliere d’opposizione Tramontano: è necessario che i diretti interessati siano messi in condizione di poter iniziare l’anno scolastico in serenità e con la certezza di avere strutture pronte, accoglienti e soprattutto a norma

Domani, lunedì 11 settembre, a tre giorni dalla riapertura delle scuole, il Consiglio comunale si riunirà in modalità monotematica per affrontare il ‘problema’ degli spostamenti di alcuni plessi scolastici a seguito della richiesta di quasi tutti i consiglieri di opposizione della città di Campobasso.

Il primo firmatario, Alberto Tramontano, capogruppo della Lega, ritiene l’appuntamento importante per fare chiarezza sulle azioni intraprese, sulle soluzioni rinvenute e soprattutto sui tempi e sulle condizioni di trasferimento dei plessi di via De Gasperi e via Tiberio, oltre che sui trasferimenti dei plessi di via Crispi e via Berlinguer.

“È necessario che le famiglie, gli alunni, i docenti e il personale ATA – scrive Tramontano in una nota – siano messi in condizione di poter iniziare l’anno scolastico in serenità e con la certezza di avere strutture pronte, accoglienti e soprattutto a norma. Appare evidente che vi siano state vistose incertezze di programmazione e ritardi da parte della Giunta comunale che non ha dato informazioni chiare e tempestive e risposte adeguate alle famiglie. Il Consiglio comunale di lunedì è l’occasione, voluta fortemente dalle minoranze, per fare chiarezza e per avere risposte”.

Al Consiglio potranno partecipare Dirigenti scolastici, insegnanti, operatori della scuola, cittadini per chiedere e offrire contributi.