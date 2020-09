Scuola, Toma: “In Molise lezioni al via 14 settembre”

“Ad oggi la data del 14 settembre è ferma”. Così, interpellato dall’ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma sull’avvio del nuovo anno scolastico. Il governatore ha anche giudicato positivamente l’approvazione delle Linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria. “Diamo così maggiori certezze – ha spiegato ieri a margine della Conferenza Unificata nella quale ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ad operatori ed utenti anche in vista della riapertura a settembre delle scuole. Va avanti con soluzioni condivise il lavoro di Regioni e Governo per garantire nel modo più efficace possibile la sicurezza sanitaria e quindi la ripartenza del Paese”.