Scuola, sindacati e precari in piazza. Fratangelo: «Situazione drammatica»

In cento piazze d’Italia la manifestazione per far capire quali sono le preoccupazioni del personale della scuola

Le scuole sono in una situazione di difficoltà: questo è chiaro a tutti. C’è ampia condivisione anche tra le famiglie che vedono le preoccupazioni che ci sono nel mondo della scuola.

Il Governo sta chiedendo responsabilità a tutti i cittadini, ci aspetteremmo analoga responsabilità da parte del ministro dell’istruzione che appare più interessata a portare avanti una battaglia personale che guardare ad un interesse superiore.

Nicolino Fratangelo, Segretario regionale della Uil Scuola, non nasconde le sue preoccupazioni in merito al comparto scuola: «Costringere 67 mila persone a spostarsi tra varie regioni per affrontare una prova concorsuale non ha nessun senso in questo momento, una procedura che coinvolge migliaia di componenti delle commissioni, di addetti alla vigilanza individuati tra il personale scolastico ed infine di addetti alla sanificazione dei locali e delle attrezzature tecnologiche necessarie, implementando così le possibilità di entrare in contatto con altri possibili contagiati» ha commentato.

A seguito delle previsioni legislative straordinarie assunte con i DPCM della primavera 2020 altre procedure concorsuali della pubblica amministrazione sono state bloccate, mentre su altri profili professionali si è, invece, deciso di procedere alle assunzioni dirette, laddove l’emergenza lo facesse ritenere opportuno, anche in considerazione della esperienza maturata dagli interessati in particolari situazioni.

«Siamo a protestare per chiedere di ripensare la scelta del concorso straordinario targato Azzolina. Per il ministro, invece, è diventata una vera e propria sfida nei confronti dei politici, di opposizione e di maggioranza, degli scienziati, dei sindacati e del buon senso» ha detto ancora il Segretario della Uil scuola Molise.

«La manifestazione a Campobasso e in altre 99 piazze è finalizzata a richiedere la trasmissione di documenti e relazioni al Governo dove segnaliamo la gravità della situazione e dove cerchiamo di indurlo a trattare questo evento tra i più potenzialmente rischiosi per la salute pubblica.

Questo sarà ricordato come un concorso inutile e dannoso. Un concorso della discordia. L’effetto sarà quello di una demotivazione che ricadrà sul sistema. Un pasticcio che si può ancora evitare» ha concluso Nicolino Fratangelo.