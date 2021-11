Scuola, si torna in didattica a distanza anche se c’è un solo contagiato in classe

Il dirigente scolastico ha facoltà di decidere sulla Dad

I contagi crescono e le classi tornano in Dad anche con un solo contagiato. E’ quanto ha stabilito una circolare ministeriale firmata ieri sera (29 novembre) che ha sospeso il protocollo sulle quarantene .

“Quella che è stata presa è una misura assolutamente prudenziale. Ci viene segnalato un aumento di casi di tutta la popolazione, vogliamo tenere in assoluta sicurezza la scuola e quindi abbiamo preso una cautela”. Così ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.





PIANO DI TRACCIAMENTO



“Ultimamente si assiste a un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza settimanale pari a 125 per 100mila abitanti in riferimento al periodo 19-25 novembre. Si tratta di un valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza che ha sospeso, in via temporanea, il programma di “sorveglianza con testing”.



DIDATTICA A DISTANZA: DECIDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO



“Con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, si ritiene opportuno considerare la quarantena per tutti i soggetti di una classe dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti. Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe, ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti da sottoporre formalmente alla misura della quarantena”. E’ quanto viene precisato nella circolare ministeriale che pone l’accento sul ruolo del dirigente scolastico.