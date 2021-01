Scuola, si torna in aula da lunedì con una presenza al 75%

La nota dell’Ufficio scolastico regionale

Si tornerà in aula con una presenza al 75% da lunedì 18 gennaio. E’ quanto comunicato dall’Ufficio Scolastico regionale ai dirigenti degli istituti superiori del Molise. Si tratta del primo vero ritorno a scuola dopo la pausa forzata della didattica a distanza a seguito dell’escalation di contagi relativi al Covid-19. Dopo quasi due mesi in didattica a distanza le scuole superiori ripartono con la didattica in presenza. Sotto la lente adesso le questioni organizzative, da quelle del trasporto a quelle dell’organizzazione delle scuole e degli spazi che già le scuole avevano organizzato a settembre prima dello stop.