Scuola secondaria di secondo grado, nuova ordinanza di Toma: didattica a distanza fino al 17 gennaio

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza), avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, dall’11 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 si applicano anche all’attività didattica relativa alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado operanti sull’intero territorio regionale.