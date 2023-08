Scuola, poche immissioni in ruolo per amministrativi e collaboratori. Cgil: stabilizzare i lavoratori

Dopo l’incontro di informativa sugli organici che si è tenuto venerdì presso l’USR Molise, sono state ufficializzate le immissioni in ruolo per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole molisane per l’anno scolastico 2023/24.

Sul personale ATA la Flc Cgil Molise ha chiesto in più occasioni un incremento di organico e stabilizzazione del personale che possa consentire alle scuole di affrontare meglio le tante incombenze quotidiane.

In particolare nelle segreterie la complessità del lavoro amministrativo ha superato i livelli di guardia anche a causa degli adempimenti legati all’attuazione del PNRR e dell’elevato numero di personale con contratti a termine.

Invece, le immissioni in ruolo che si svolgeranno nei prossimi giorni sono nettamente inferiori alle disponibilità.

Per le province di Campobasso e Isernia si tratta, in totale, di 59 immissioni in ruolo su 171 posti, per cui verranno stabilizzate solo 1/3 delle disponibilità:

“Aggiungiamo che sul profilo di DSGA (Direttore dei servizi) per il Molise sono previsti 4 posti su 12 disponibilità da poter utilizzare per le future procedure concorsuali (procedure selettive per i facenti funzione e i concorsi ordinario e riservato) – srive la Cgil – Permane, quindi, il problema dei posti scoperti, che non sarà possibile ricoprire in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024; pertanto le scuole, prive di DSGA, dovranno ancora avvalersi degli assistenti amministrativi facenti funzione.

Lo abbiamo ribadito anche al tavolo di informativa regionale: come FLC CGIL siamo totalmente insoddisfatti per il permanere del limite assunzionale legato al solo turn over.

Su questo punto abbiamo chiesto all’Amministrazione un impegno politico preciso per un intervento normativo (di modifica della legge 107/2015), al fine di superare il turn over, e il Ministero ha dichiarato che è possibile ragionare su un intervento una tantum che aumenti le facoltà assunzionali.

E’ necessario mettere fine a politiche sbagliate che mettono in discussione la continuità dei servizi scolastici e la vita di migliaia di precarie e precari”.