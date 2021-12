Scuola, Open Day all’Istituto Comprensivo “Jovine” aspettando il Natale

Ad accogliere i genitori che vorranno venirci a trovare, a vedere la nostra splendida e sicura scuola, ci saranno tutti i bambini di 5 anni, i nostri “grandi” che opereranno in due laboratori ben distinti e sicuri nel rispetto della normativa Covid vigente

Come sua abitudine, la Scuola dell’Infanzia F. Jovine è in fermento per aprire le sue porte in occasione dei mille eventi che si susseguiranno.

Purtroppo anche quest’anno sarà impossibile organizzare una festa che coinvolga anche le famiglie per augurare Buone Feste. Siamo ancora in emergenza e, nonostante ciò, si fa in modo che i bambini vivano la “Magia del Natale”.

Ma andiamo con ordine perché di attività che bollono in pentola ce ne sono davvero tante …

L’Istituto ha organizzato per SABATO 11 DICEMBRE OPEN DAY ed anche la Scuola dell’Infanzia parteciperà in modo attivo a questa iniziativa. Ad accogliere i genitori che vorranno venirci a trovare, a vedere la nostra splendida e sicura scuola, ci saranno tutti i bambini di 5 anni, i nostri “grandi” che opereranno in due laboratori ben distinti e sicuri nel rispetto della normativa Covid vigente.

A questo proposito si sottolinea che all’interno di ogni aula della Scuola dell’Infanzia Jovine, è stato installato un depuratore d’aria utile, insieme alla macchina ionizzante, a tenere “pulita” l’aria.

Un laboratorio sarà di tipo “creativo” e l’argomento, in aderenza al Progetto d’Istituto “Io sono come un albero” prevederà, con la tecnica del collage, la realizzazione di un cartellone a tema. L’altro laboratorio, sarà di Coding (pensiero computazionale), attività tanto amata dai bambini. Questi sono solo due esempi delle tante attività didattiche che vengono svolte durante tutto l’anno scolastico.

Nei giorni 07/09/10 dicembre i bambini di 5 anni, accompagnati da una maestra della propria sezione, alla Scuola Primaria per la seconda fase del PROGETTO CONTINUITA’. In questa occasione si decoreranno gli alberi, simbolo dell’identità di ciascuno di noi, con addobbi natalizi e si porteranno i propri auguri con un grande biglietto a firma di tutti i bambini, alle maestre della primaria che li accoglieranno. La Continuità Scuola dell’Infanzia – Primaria, Primaria – Secondaria di Primo grado è un Progetto in cui l’Istituto crede fermamente in quanto garantisce continuità sui processi formativi.

Il giorno MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE arriverà Babbo Natale a scuola. Anche in questo caso le insegnanti hanno anteposto la sicurezza allo “spettacolo” e, nonostante un giardino addobbato per l’occasione, con tanto di casa di Babbo Natale, Slitta pronta a partire, renne che attendono e trenini carichi di doni, Babbo Natale, con il suo Super Green Pass, sarà accolto nelle singole aule. Perché sia una Scuola che si rispetti, pensiamo che anche i momenti di gioia debbano essere motivo “didattico” e di crescita per i nostri piccoli e piccole “uomini/donne di domani” così Anche l’arrivo di Babbo Natale si trasforma in un momento “educativo” oltre che di gioia: le insegnanti, con il supporto immancabile delle famiglie tutte, hanno deciso di far portare ad ogni bambino un alimento adatto all’infanzia, (biscotti, brioscine, latte, omogenizzati, succhi di frutta, ecc…) con cui si realizzeranno tanti pacco regalo da donare a Babbo Natale che li porterà ai bambini bisognosi. In realtà tutti i pacchi regalo verranno consegnati al Parroco della Parrocchia di San Pietro che li dispenserà alle famiglie più bisognose.