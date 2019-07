Scuola, nominati i nuovi presidi degli istituti del Molise: tutti i nomi

CAMPOBASSO

Conferme, cambiamenti e nuovi incarichi. È stato pubblicato ufficialmente il decreto (clicca qui), firmato dalla dirigente USR Anna Paola Sabatini, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise ha assegnato gli incarichi di dirigenza scolastica per il prossimo anno. Per alcuni presidi si tratta di conferme, per altri di cambiamenti e spostamenti. Per altri ancora di nuove responsabilità. E quest’anno non mancheranno novità nel mondo della scuola. I nomi dei dirigenti scolastici arrivano dopo la conclusione della fase relativa ai trasferimenti e dopo che il Consiglio di Stato, lo scorso 12 luglio, ha annullato la sospensiva con cui si voleva cancellare il concorso per i presidi svolto nei mesi scorsi. Alcuni nuovi incarichi sono nati dopo il pensionamento di diversi presidi, in altri invece di nuove assegnazioni dovute alla riorganizzazione scolastica che interessa in particolare il territorio di Termoli. Per quanto riguarda Campobasso resteranno al proprio posto la preside Anna Gloria Carlini a dirigere il Liceo Scientifico Romita e Sergio Genovese alla guida del Liceo Classico Pagano. Al liceo Galanti di Campobasso arriverà invece Massimo Di Tullio, mentre Rossella Gianfagna lascia l’istituto Leopoldo Pilla, dove arriverà Maria Cristina Battista proveniente dalla Petrone, per prendere l’incarico al Convitto Mario Pagano. Sempre a Campobasso, all’istituto Colozza, arriva Maria Antonietta Rizzo. Per conoscere i presidi delle altre scuole bisognerà attendere qualche settimana. Sono, infatti, quattordici gli istituti della provincia di Campobasso che sono disponibili per incarichi di reggenza o mobilità da parte del Miur.