Scuola, nasce il Premio “San Martino: una porta sul futuro”

Il Comune di San Martino in Pensilis ha istituito il Premio “San Martino: una porta sul futuro” rivolto agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado al fine di riconoscere il merito e valorizzare l’impegno scolastico.

Su segnalazione della Dirigente Scolastica, saranno premiati gli studenti che avranno dimostrato una particolare dedizione e conseguito ottimi risultati nell’arco dei tre anni.

La consegna del premio avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale e pubblica, presieduta dal Sindaco e dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis, mediante consegna di un attestato su pergamena e di un contributo economico, il giorno 11 Novembre di ogni anno.

Ai ragazzi, a tutti coloro che varcheranno la porta della conoscenza e dell’impegno, affinché comprendano come sia importante dedicare tempo ed energie alla costruzione del futuro, non solo il proprio ma quello dell’intera Comunità