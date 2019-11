Scuola militare, “spadino” per Francesca Romana Scurti

Una sedicenne liceale isernina protagonista della caratteristica cerimonia alla prestigiosa Teuliè di Milano

La cerimonia di consegna dello “spadino”



Ha ricevuto lo “spadino” una giovane liceale isernina allieva della prestigiosa scuola militare Teuliè di Milano, l’Istituto che forma la futura classe dirigente (gli ufficiali) delle varie Forze Armate italiane. Si tratta di Francesca Romana Scurti, sedici anni, terzo Liceo Classico, che la scorsa estate ha brillantemente superato le durissime selezioni necessarie ad essere ammesse alla Teuliè. Francesca Romana è la figlia di due avvocati isernini: Oreste Scurti e Gaia Di Nezza. Per parte di madre, ha ascendenti illustri, in quanto parente diretta dello scomparso Tullio Tedeschi, Medaglia d’Oro al valor militare. La cerimonia della consegna dello spadino, simbolo inconfondibile ed inequivocabile, racchiude non soltanto un fascino d’altri tempi, ma definisce esattamente il giorno in cui gli allievi del primo anno entrano ufficialmente a far parte della schiera dei cadetti della Scuola Militare. La cerimonia che si è svolta presso la Scuola Militare Teulié è stata proprio l’investitura dei nuovi allievi della prestigiosa scuola. Giovani ragazze e ragazzi che, dopo tanta attesa e tanti sogni, ma altrettanti giorni di duri sacrifici, hanno ricevuto dai loro Anziani il tanto desiderato Spadino.