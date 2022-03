Scuola Mascione, vince la mediazione. Dal comune: “Altro incontro per avviare i lavori”

Mesi di stallo, poi l’avvicinamento tra la ditta e il comune. L’obiettivo è quello di stabilire un programma definito per i lavori

La nuova scuola di Mascione si farà in tempi ragionevoli. Questa la linea intorno alla quale si è registrata la convergenza fondamentale tra comune e ditta che si occupa dei lavori. Dopo mesi di tensioni, infatti, con relativa minaccia di una nuova assegnazione (e tempi inevitabilmente più lunghi), il consorzio ha accolto la nuova proposta formulata dal dirigente comunale, limata in seguito in ogni dettaglio.

Nel mirino un nuovo cronoprogramma e la volontà di muoversi su scadenze più ristrette, al fine di garantire alle famiglie di tirare un sospiro di sollievo e ritrovare il luogo lasciato a malincuore in seguito alla demolizione. “In base a quelli che sono gli ultimi sviluppi, decisamente positivi rispetto a quanto trapelato ad inizio anno, il dirigente ha convocato il consorzio per la transazione”, ha spiegato nella giornata di oggi l’assessore ai Lavori Pubblici Amorosa, rafforzando di fatto quanto già trapelato nei giorni scorsi.

Si va dunque verso un percorso sinergico, scongiurando la risoluzione del contratto e avvicinando di molto quelle che erano state le proposte formulate dall’amministrazione. Condizioni riviste e accettate, con strada in discesa affinché si disponga fin dall’inizio del nuovo anno scolastico di una scuola di riferimento per la contrada.