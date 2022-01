Scuola Mascione, odissea senza fine. Ultimatum dal comune: “Fatta la nostra proposta, ora tocca al consorzio”

Chiusa nel 2016, abbattuta nel 2019 e non ancora ricostruita. L’odissea della scuola di Mascione non conosce il lieto fine, al netto della pur lodevole spinta da parte dei rappresentanti dei genitori, che continuano a chiedere una accelerata al comune di Campobasso, supportati dai consiglieri di opposizione, in pressing costante tra mugugni e scetticismi palesati più o meno apertamente. “Lo scoglio è di natura procedurale, non era colpa dell’attuale amministrazione, come non lo era della precedente”, ha ricordato nuovamente il sindaco Gravina, incalzato dalle minoranze, che alla maggioranza 5 Stelle chiedono di sciogliere il nodo.

In sostanza, il consorzio che si è aggiudicato l’appalto ha chiesto correzioni progettuali. Il comune, dopo aver valutato anche la possibilità di abbandonare il campo per procedere ad una nuova gara (strada dai tempi inevitabilmente più lunghi), ha optato per una “proposta nei limiti della legalità”, come spiegato dall’assessore Amorosa, proposta che dovrà essere accolta o meno dal consorzio. E una risposta, ad oggi, ancora non c’è. Proprio la valutazione dei tempi potrebbe giocare un ruolo decisivo nella faccenda. Qui, l’assessore si è dimostrato fermo. “Il 2022 dovrà portare le novità sperate – spiega – ci auguriamo un via libera alla nostra ‘indicazione’ recapitata al consorzio. In caso contrario, e auguriamoci di no, tutto si fermerà. Nel bene o nel male quest’anno sarà decisivo”.

La fase di stallo, tuttora in corso, prosegue sotto gli occhi dell’Associazione Nuova Scuola di Mascione, quanto più amareggiata per gli ultimi eventi. “Esprimiamo profonda delusione – scrive il consiglio direttivo sui social – per come questa vicenda si sta trascinando. Errori? Poca determinazione? Codice degli appalti da rivedere? Qualunque cosa sia, troppo spesso cittadini delusi, abitanti della contrada, rinunciano ad iscrivere i propri figli nel plesso di Mascione. La causa è sempre la stessa: sfiducia”.