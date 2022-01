Scuola Mascione, l’obiettivo è conservarne l’attività

Il sindaco di Campobasso si confronta con i rappresentanti dell’Associazione Nuova Scuola di Mascione afferente al comprensivo Montini

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, anche a seguito di alcuni incontri diretti avuti con la popolazione residente nella zona di contrada Mascione e in particolare con i rappresentanti dell’Associazione Nuova Scuola di Mascione, di comune accordo con gli stessi, ha avuto modo di attivarsi con la Dirigente della scuola primaria di “Mascione”, afferente al comprensivo Montini, per sottolineare quanto l’Amministrazione comunale continui a ritenere importante la conservazione nella Contrada della scuola tutt’ora in costruzione, a prescindere da quelli che potranno essere i numeri relativi alle iscrizioni, inevitabilmente condizionati dalla situazione contingente.

“Allo stato, l’Amministrazione è in procinto di riattivare l’iter al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, alla conclusione dei lavori e quindi alla riconsegna dell’area. – ha detto il sindaco – Con la Dirigente della scuola primaria, dottoressa Carlini, con la quale il rapporto è sempre stato fortemente collaborativo, ho avuto modo di evidenziare anche attraverso una nota ufficiale, come l’Istituzione scolastica posta in contrada Mascione vada conservata, vista l’intenzione e l’azione dell’Amministrazione comunale che è determinata ed impegnata al suo mantenimento per le finalità sociali proprie di una scuola “periferica”, capace di essere attrattore socio-educativo e culturale, anche in orario non scolastico, aumentandone quindi le potenzialità.”

Come noto, il cantiere è stato fermo in questi mesi a causa di una serie di problematiche connesse al progetto ed all’iter dell’appalto, influenzato inevitabilmente anche dall’emergenza epidemiologica in atto ormai da due anni e dalla situazione generale venutasi a creare sul mercato dei prodotti e/o materiali di fornitura.