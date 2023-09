Scuola, ma quanto mi costi? I rincari nel 2023 colpiscono in particolare questi materiali scolastici

Mancano pochi giorni alla prima campanella e come ogni anni si fanno i conti con l’acquisto di libri e corredo scolastico. Quest’anno, però, per le famiglie c’è una spiacevole sorpresa: un aumento rilevante dei costi per la cancelleria necessaria.

E non solo… anche zaini, libri e altri strumenti utili per la scuola hanno visto incrementare – e non di poco – i costi.

Nell’ultima indagine di Altroconsumo emerge che, nel 2023, una famiglia spenderà in media per la cancelleria scolastica circa il 17% in più rispetto al 2022.

Per comprendere appieno l’impatto di questi aumenti sui bilanci familiari, Altroconsumo ha condotto un’analisi dettagliata dei costi associati all’acquisto del materiale necessario per la scuola elementare e media.

Per un bambino che inizia la prima elementare, la spesa annuale per la cancelleria è stimata in 161 euro (di media), contro i 137 euro del 2020. L’aumento registrato in 3 anni è quindi del 17%.

Anche considerando le scuole medie, i costi sono aumentati in modo simile. Si parla di 150 euro (sempre in media) mentre nel 2020 erano 127 euro (+18%).

I dati forniti dall’Istat confermano questa tendenza all’aumento dei costi dei prodotti di cancelleria. Nel 2023, si è registrato un aumento costante del 9% rispetto all’anno precedente, mentre in un arco di tre anni, ovvero dal 2020 ad oggi, l’aumento è stato del 17%.

Se si considerano alcuni specifici prodotti, poi, l’incremento è ancora più evidente.

I rincari maggiori

L’indagine di Altroconsumo ha identificato alcuni prodotti che hanno subito incrementi particolarmente significativi nei loro prezzi. Tra questi:

Penne e matite : da 0,58 a 0,80 euro per le penne, da 0,47 euro a 0,65 euro per le matite (+39%)

: da 0,58 a 0,80 euro per le penne, da 0,47 euro a 0,65 euro per le matite (+39%) Evidenziatori : da 0,93 euro a 1,15 euro (+24%)

: da 0,93 euro a 1,15 euro (+24%) Matite colorate (confezione da 18): da 5 a 6 euro (+20%)

(confezione da 18): da 5 a 6 euro (+20%) Quadernoni A4 e copertine per quadernoni A4: da 1,37 euro a 1,55 euro per i quadernoni, da 3 a 4 euro per le copertine (+13%)

Anche le gomme, i raccoglitori con anelli e i diari hanno visto i loro prezzi aumentare in maniera rilevante. C’è da dire però che la spesa maggiore rimane comunque lo zaino (costo medio 42 euro).