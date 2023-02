Scuola, lo show si è concluso

di Sergio Genovese

A nessuno sarà sfuggito (impossibile) l’attività commerciale messa in campo dagli Istituti scolastici per convincere le mamme ed i papà a scegliere la soluzione migliore possibile. Per chi ha un minimo di rispetto per la dignità della Scuola è stato davvero uno sconcio. Mai come quest’anno si è fatto ricorso a qualsiasi mezzo per affermare, senza ritegno, dietro la tante telecamere ben disposte (a fior di quattrini) di riprodurre di tutto e di più.

Ognuno ha disinvoltamente dichiarato che la Scuola rappresentata era quella che proponeva la migliore offerta formativa mettendo in campo progetti complicati sventolati come il tricolore quando vinciamo i mondiali di calcio. Tutto questo mentre non si è sollevata da parte delle figure apicali della regione, mi riferisco a quelle del settore, una sola perplessità per le modalità messe in campo, spesso anche in forme illegali come quando si è continuato a raccontare che le famiglie si trovavano difronte a delle pre iscrizioni e non alle iscrizioni. Ho raccolto diverse testimonianze in merito. Un momento cosi importante come la scelta della scuola di secondo grado affidata alla iconografia della vendita del detersivo per la lavatrice.

Nessuno degli autorevoli componenti ,portavoce delle scuole, si è sforzato di comprendere che costringere a scegliere il liceo invece che l’istituto tecnico di cui si possedevano magari le potenzialità, può essere stata una incursione capace di ipotecare al negativo il futuro di quel giovane . Quando si sta al cospetto di ragazzi e famiglie indecisi e gli si dice che quella tale scuola va bene per chiunque si compie uno sfregio al senso della crescita formativa.

Mi sorprende che tante persone che ho stimato che hanno dedicato una vita dentro le nostre aule con le lavagne di ardesia, non abbiano proferito parola sul disarmo rappresentato e che non abbiano creato un argine per non consegnare la scuola all’utenza. Solo i più stolti non comprendono e non comprenderanno che le forzature esercitate saranno un’arma di ricatto che il genitore puntualmente metterà in campo nel momento del bisogno. Alla fine dell’happening ogni dirigente scolastico si è dichiarato soddisfatto dell’esito finale come un pò accade nelle campagne elettorali politiche dove tutti perdono ma nessuno perde. Chissà se riusciremo a restituire alla scuola il suo valore perché spesso dal di dentro si combinano più pasticci che dal di fuori.

Occorrerebbe una lunga meditazione ma non c’è il tempo, troppo più importanti gli organici da costruire, i posti da salvare e l’ego di certi dirigenti da alimentare.