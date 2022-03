Scuola, la Flc-Cgil: “Prorogati i contratti Covid per 450 lavoratori molisani”

Il sindacato: “E’ un risultato indispensabile per cui ci siamo battuti. Ora occorre ottenere la conferma anche per il prossimo anno”

Con il Dl 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in cui all’articolo 36 si adottano nuove misure per la scuola oltre al rifinanziamento per 30 milioni di euro del fondo per l’acquisto di materiali di protezione e igiene contro l’epidemia, si dispone la proroga della scadenza di tutti i contratti Covid, docenti ed Ata, al termine delle lezioni (comunque non oltre il 15 giugno 2022 e per le scuole dell’infanzia, fino al 30 giugno), al fine di proseguire le attività didattiche in sicurezza. Lo ha comunicato in una nota la Flc-Cgil.

“Le risorse, messe a disposizione per la copertura di questi contratti, sono state portate da 400 a 570 milioni. Si tratta di un provvedimento che in totale riguarda 55mila lavoratori tra docenti e Ata, mentre in Molise sono oltre 450 tra docenti e Ata gli interessati alla prosecuzione del contratto fino al termine delle lezioni. Ricordiamo che i contratti Covid sono contratti stipulati dai dirigenti scolastici per ottenere incarichi temporanei finalizzati ‘al recupero degli apprendimenti’ per i docenti; mentre per il personale Ata si tratta di posti aggiuntivi per affrontare il contesto epidemiologico. La proroga di questi contratti fino al termine delle lezioni rappresenta un importante atto che valorizza il lavoro di docenti e Ata”.

Un risultato di grande importanza “che la Flc Cgil ha perseguito e sostenuto fin dall’inizio, perché indispensabile a garantire la funzionalità della scuola, dal momento che tale organico aggiuntivo si è dimostrato fondamentale per contrastare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. La Flc Cgil proseguirà, perciò, la sua azione rivendicando la conferma di questo organico aggiuntivo anche per settembre 2022, come misura fondamentale per continuare ad affrontare le prossime sfide di emergenza umanitaria, che vedranno ancora una volta le nostre scuole in prima linea”.