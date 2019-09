Scuola Jovine, bambini lasciati a fare lezione per il corridoio

La segnalazione di un gruppo di genitori:«Iscrizioni in esubero e mancanza di aule»

CAMPOBASSO. «Era dallo scorso febbraio che già si era a conoscenza del numero di iscritti per il nuovo anno scolastico eppure non è stato mosso un dito per ampliare la scuola e così i nostri figli sono costretti a fare lezione per il corridoio» è lo sfogo di un gruppo di genitori che, oggi pomeriggio, ha segnalato quanto sta succedendo ai bambini delle classi terze della scuola Jovine di Campobasso. «Abbiamo scelto questo istituto perché si tratta di una scuola all’avanguardia, forse la più sicura della città essendo anche la più nuova» hanno detto ancora i genitori che hanno chiamato la nostra redazione per denunciare l’accaduto. «Dal primo giorno di scuola gli alunni delle classi terze di entrambe le sezioni sono costretti a fare lezione tra la biblioteca e il corridoio dove non ci sono banchi e sedie adeguati, non ci sono lavagne e soprattutto, dato l’imminente arrivo del freddo, non ci sono termosifoni e per i bambini di 8 anni è una situazione veramente grave» hanno sottolineato i genitori. «Per di più, essendo una zona di passaggio, si distraggono facilmente. Il dirigente ha chiamato in causa il Comune di Campobasso che ha già fatto il primo sopralluogo che, secondo noi, a poco è servito dato che nell’estate appena trascorsa, con la scuola chiusa, si potevano fare i lavori ed invece si è preferito arrivare all’apertura dell’anno scolastico con questa situazione di disagio» hanno concluso arrabbiati i genitori, con la speranza che qualcosa venga fatto il prima possibile.