Scuola inaugurata ed agosto ma oggi chiusa, Primiani: «Ennesima presa in giro del centrodestra»

“Insieme per Colletorto”: «Tanti disagi ma soprattutto spesi 1000 euro per la manifestazione di inaugurazione quando non ci sono le autorizzazioni»

«Oggi inizia l’anno scolastico anche per gli studenti molisani, – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – a cui auguro tante soddisfazioni. Mi preme però stigmatizzare il solito comportamento illusorio del centrodestra. Ricordate l’inaugurazione di un nuovo plesso scolastico a Colletorto lo scorso 7 agosto? Bene, oggi quella scuola è chiusa. Toma e i suoi ci hanno ormai abituato a finte inaugurazioni, a dichiarazioni pompose che si rivelano essere nient’altro che aria fritta.

Questa è soltanto l’ennesima presa in giro da parte del centrodestra, che continueremo a contrastare con sempre più forza.»

LA NOTA DEL GRUPPO CIVICO INSIEME PER COLLETORTO

Vogliamo congratularci con il Sindaco ed i componenti della Giunta per l’inaugurazione del nuovo plesso scolastico avvenuta in data 7 agosto 2022, la cui manifestazione è costata al Comune di Colletorto 1.000,00 Euro (Determina n. 29 del 28/07/2022).

Ci scusiamo per il ritardo con cui esprimiamo le nostre congratulazioni.

Ma ci chiediamo cosa è stato inaugurato alla presenza delle tante personalità invitate (Presidente della Giunta Regionale. Presidente della Provincia, Assessori e Consiglieri regionali, cittadini) se i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di grado inizieranno l’anno scolastico, come ogni anno dal 2003. frequentando le lezioni nella struttura provvisoria sita in via Pozzo Berardinelli?

Nonostante la “commozione” per il risultato raggiunto, manifestata pubblicamente in occasione dell’inaugurazione, le nuova struttura di viale Molise al momento è priva delle necessarie autorizzazioni per ospitare gli alunni e il personale scolastico.

Ci chiediamo come sia possibile organizzare una cerimonia di inaugurazione di un nuovo plesso scolastico senza le autorizzazioni indispensabili porco pronto utilizzo della struttura?

La mancata apertura del nuovo plesso scolastico ha comportato disagi anche per la scuola dell’infanzia. Con Ordinanza Sindacale n. 39 del 9 settembre 2022 è stato disposto il “differimento, per cause di forza maggiore, dell’inizio delle attività didattiche per le sole scuole dell’infanzia fino a nuove disposizioni

L’apertura del nuovo plesso scolastico avrebbe consentito provvisoriamente l’utilizzo dei locali in via Pozzo Berardinelli per le scuole dell’infanzia, garantendo il rispetto del calendario scolastico previsto dalla Giunta della Regione Moli. n. 155 del 24 maggio 2022.

Ci chiediamo se questo è il “Futuro per Colletorto”…

In attesa delle autorizzazioni necessarie e di un’inaugurazione “bis” cogliamo l’occasione per augurare a tutto il personale (Preside, docenti e collaboratori) ed ai ragazzi un nuovo anno scolastico sereno, proficuo e ricco di soddisfazioni, anche se, come da consuetudine da 20 anni, inizierà nella struttura provvisoria in via Pozzo Berardinelli.