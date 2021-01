Scuola in presenza e didattica a distanza

di Carlo Comucci*

Il riacutizzarsi della pandemia, complice anche la stagione inclemente che favorisce il contagio, mi dà la possibilità di riflettere sull’impatto che i provvedimenti del governo hanno sui giovani e in particolare sul luogo dove si

formano le loro personalità: la scuola. I quasi cinquant’anni trascorsi a contatto con studenti di varie nazionalità mi hanno insegnato ad amare sempre di più questa professione per la ricchezza che giorno per giorno la vita con i giovani offre. Uno dei pensieri ricorrenti è stato che avrei smesso di insegnare il giorno che dagli studenti non avrei avuto più nulla da imparare. Purtroppo l’avanzare dell’età mi ha impedito di proseguire nel mio processo di apprendimento e arricchimento. Il personale della scuola con cui sono stato in contatto, sia da insegnante che da preside, ha confermato la mia convinzione di quanto sia fondamentale il ruolo che ha la vita in classe. Ricordo che nel liceo scientifico statale italiano di Istanbul (1), dove ho operato per sette anni, molti studenti, che abitavano nella parte asiatica della città, erano costretti a levatacce per prendere autobus e traghetto in modo da arrivare in tempo a scuola. Ciò nonostante l’esuberanza giovanile ed il desiderio del contatto con i compagni avevano il sopravvento sulla fatica e lo stress. Anche i diciassette anni trascorsi nel liceo scientifico italiano dell’Istituto Montana di Zugerberg (2), hanno confermato la convinzione di quanto importante sia stata la vita di relazione per i ragazzi, molti dei quali raggiungevano quotidianamente il liceo da Zurigo dopo aver preso autobus, treno e cremagliera.

La scuola in presenza rappresenta per il giovane non solo il luogo del suo “lavoro” ma anche la fucina dove si forma la sua personalità. Ogni giorno lo studente si confronta con i suoi compagni, ed ogni incontro-scontro è una tessera del mosaico che contribuirà a realizzare il suo carattere. E’ proprio dal contatto continuo con gli “altri” che il giovane si mette in gioco e indirettamente verifica il livello di crescita. Togliere la possibilità di questo controllo quotidiano significa menomare le sue potenzialità. Basti pensare agli studenti che, a vario titolo, si presentano a fine anno scolastico da privatisti. Potranno forse avere una preparazione superiore alla media ma resterà in loro l’insicurezza del mancato contatto-confronto con i compagni.

Questo è forse l’aspetto più pericoloso della cosiddetta Didattica A Distanza

che, se prolungato, potrebbe danneggiare gravemente la personalità dei giovani. Gli effetti potrebbero manifestarsi, di volta in volta, con carattere taciturno, insicurezza, aggressività, chiusura in se stessi.

In questa fase dell’acuirsi dell’aggressione virale, i ragazzi hanno ancor di più

bisogno di riferimenti chiari a cui aggrapparsi e la confusione dovuta ad infausti interventi di esperti o sedicenti tali non li aiuta ad orientarsi.

E’ davanti agli occhi di ognuno di noi il diverso approccio all’epidemia delle persone rispetto alla prima ondata: in primavera lo sforzo di battere il virus coinvolgeva tutta la popolazione. Mascherine, guanti e disinfettanti scarseggiavano eppure tutti, dal ragazzo all’anziano cercavano di seguire le indicazioni delle autorità sacrificando le proprie abitudini (e non solo) per il bene comune. I giovani per primi accettavano i sacrifici richiesti e la mancanza dell’istruzione in presenza veniva vista come una battaglia necessaria che dava loro la forza di superare il disagio della DaD.

Il prevedibile aumento autunnale dei contagi ha indotto il governo a varare progressivamente norme che da un lato contribuissero a salvaguardare la salute della popolazione e dall’altro non penalizzassero troppo i lavoratori.

Questi provvedimenti hanno ingenerato reazioni contrastanti a diversi livelli:

politico, economico e sociale. Il risultato è stato la demotivazione di chi, direttamente o indirettamente, consciamente o inconsciamente era chiamato ad accettare uno stile di vita diverso dal solito.

E’ per questo motivo che la DaD deve essere vista e trattata come una sgradevole medicina, limitata nel tempo, che serva a proteggere la salute dello studente in attesa di interventi definitivi. Si aggiunga inoltre che non tutto il personale docente è preparato ad affrontare un tipo d’insegnamento per il quale non ha avuto neanche il tempo di organizzare un minimo di formazione.

Non è certo compito di chi scrive dare indicazioni ai responsabili, è tuttavia auspicabile che le autorità trovino soluzioni alternative alla DaD. Come per esempio potenziando i trasporti dedicati agli studenti, aprendo le scuole anche alle lezioni pomeridiane, adattando le aule più grandi (palestre, aule di

lingue, di musica, di disegno) alle necessità contingenti ed attuando un controllo sanitario di prevenzione capillare e continuato. L’onere derivante dai

maggiori costi per lo Stato si tradurrà nei giovani in migliore preparazione, serenità e maggiore consapevolezza nel processo di crescita, con una ricaduta più che vantaggiosa per tutti.

(1) Il Liceo Scientifico Statale Italiano di Istanbul (IMI) è, dal 1888, dopo il liceo tedesco, la più antica scuola straniera in Turchia. Iniziative, negli anni 60 e 70 dell’ottocento, sia della nostra Ambasciata che della Società Operaia di Mutuo Soccorso per l’assistenza ai vecchi e agli ammalati, portarono all’apertura di varie istituzioni scolastiche che confluirono infine negli attuali Istituti Medi Italiani.

(2) L’Istituto Internazionale Montana di Zugerberg (ZG), è stato la scuola italiana più antica in territorio elvetico. Nato sulle strutture di una casa di riposo prima e di un Grand Hotel poi, è ricco di storia. Vi soggiornò Nitsche per un periodo di riposo e nella primavera del 1898 trascorse una vacanza la giovane regina Guglielmina d’Olanda. La scuola iniziò l’attività nel 1926 e nel 1935 venne riconosciuta dal governo italiano. Durante la seconda guerra mondiale vi insegnò per un breve periodo Piero Chiara.

*Carlo Comucci, professore emerito di matematica e fisica nei licei di stato, già preside del liceo scientifico italiano nell’Istituto Montana di Zugerberg, si è laureato in Fisica all’Università di Trieste dove ha svolto per diversi anni attività didattica e di ricerca, occupandosi in particolare di fisica del plasma per la fusione termonucleare controllata.

Dopo aver insegnato nei licei di Udine e Trieste, ha rinunciato all’incarico universitario preferendo rimanere a contatto con gli studenti liceali. Ha vinto ripetutamente il concorso presso il Ministero degli Affari Esteri per l’insegnamento di matematica e fisica nelle scuole italiane all’estero.

In tale veste ha insegnato nei licei scientifici italiani del Cairo, del Montana, di Istanbul ed ha partecipato agli esami di maturità nei licei italiani di Parigi, New York, Atene, Istanbul, Colonia, Losanna, San Gallo e Lugano. Il contatto prolungato con studenti di scuole straniere gli ha permesso di confrontare i diversi metodi d’insegnamento. Ha vinto il concorso a preside nel liceo scientifico “Isacco Newton” di Scandicci (FI) ma vi ha rinunciato per gli stessi motivi accennati sopra. Ritiratosi dall’insegnamento per sopraggiunti limiti d’età, ha mantenuto i contatti con la scuola italiana interessandosi alla sua evoluzione soprattutto in riferimento alle nuove generazioni e ai nuovi strumenti didattici.