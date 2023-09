Scuola, in Molise firmati quasi 1300 contratti precari. D’Aprile: «Basta fare cassa sull’istruzione»

Il segretario nazionale della Uil Scuola Rua ha incontrato a Ripalimosani le Rsu, i delegati ed i quadri alla vigilia della ripresa delle lezioni. Fratangelo: «Questi posti devono essere stabilizzati: chi fa funzionare la scuola da anni, merita rispetto»

«Nuovo anno scolastico, suona la campanella con vecchi problemi: 200mila precari, un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro non sottoscritto dalla Uil Scuola Rua (“un indebolimento della scuola dell’autonomia e della Comunità educante”) e dimensionamento. Tutto dipende dal voler far cassa sulla scuola: fin quando non passerà l’idea che non si deve risparmiare su di essa, ci ritroveremo ogni anno a parlare degli stessi problemi». È netto il segretario nazionale del sindacato, Giuseppe D’Aprile, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico in Molise («Ne approfitto per fare gli auguri a tutte le studentesse, gli studenti e a tutto il personale») nel suo intervento all’incontro che si è svolto a Ripalimosani con le Rsu, i delegati ed i quadri della Uil Scuola Molise, organizzato dalla segretaria generale confederale Uil Molise, Tecla Boccardo («Il benessere passa attraverso un lavoro dignitoso e ben pagato; noi vogliamo entrare nel merito delle questioni che interessano le persone che rappresentiamo»), e dal segretario regionale Uil Scuola Rua, Nicolino Fratangelo, il quale ha evidenziato le difficoltà «di apertura a causa dei lavori di abbattimento e ricostruzione di alcuni plessi a Campobasso e in altri Comuni».

Quest’anno in Molise «sono stati fatti quasi 1300 contratti a tempo determinato, quindi precari, tra personale docente e Ata: questi posti si possono stabilizzare – ha chiosato Fratangelo – nel rispetto di chi fa funzionale la scuola da anni con poco più 800mila euro». A livello nazionale, «i soldi del Pnrr – ha aggiunto D’Aprile – si potevano sfruttare per fare altro sulla scuola. Abbiamo assistito ad un aggravio di incombenze per il personale, e mi riferisco anche agli assistenti amministrativi, che deve svolgere, oltre all’attività didattica, le gare d’appalto e, dunque, mansioni che non gli appartengono e con poca competenza perché non rientrano nel loro profilo contrattuale. Come sempre, una valanga di soldi arrivata in ritardo e sfruttata male che – ha concluso il segretario nazionale Uil Scuola Rua – non cambierà le cose». (adimo)