Scuola, il messaggio augurale di Conte: «Vivete con fiducia, noi saremo al vostro fianco»

Un messaggio di vicinanza e fiducia quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha voluto rivolgere agli studenti, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola in vista della riapertura di domani, lunedì 14 settembre. Una riapertura importante, difficile, delicata, che arriva dopo i mesi del lockdown e della didattica a distanza che ha visto i ragazzi costretti a stravolgere la loro quotidianità e gli insegnanti costretti a scontrarsi con la didattica a distanza. Una scuola che nel messaggio di Conte è descritta come il “cuore pulsante del paese, che accoglie e accompagna i ragazzi nei progetti di crescita. Dovete tornare a scuola – ha raccomandato Conte – non solo per imparare le nozioni ma anche per comunicare e dialogare con gli altri, rafforzare i bagagli di conoscenze e coltivare le esperienze, rafforzare la coscienza critica perché prima di tutto viene il rispetto della persona e della sua dignità e la scuola è il vero luogo che fa capire come si combattono le ingiustizie. Questo rientro in classe è importante – ha proseguito Conte – ci saranno difficoltà e disagi, la scuola sconta il peso di carenze strutturali aggravate dalla pandemia ma voi dovete impegnarvi a rispettare le cautele e le regole che abbiamo creato”. Poi Conte ha voluto ringraziare gli insegnanti, il personale e i dirigenti scolastici “per aver lavorato durante tutta l’estate per essere pronti alla riapertura. Noi saremo al vostro fianco anche nei prossimi giorni – ha rassicurato – e nei prossimi mesi. Vi auguro di affrontare e vivere un anno con fiducia ed entusiasmo”.