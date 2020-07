Scuola, il 21 presidio dei sindacati davanti al Consiglio regionale

Presidio dei sindacati della scuola martedì 21 luglio, alle 10, davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise a Campobasso. Le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil e Snals, a meno di due mesi dalla ripresa delle lezioni, “manifestano forte preoccupazione sulla possibilità di una ripartenza in presenza e in sicurezza”.

Lamentano “un grave ritardo sulle azioni di competenza degli Enti locali”. “Abbiamo sollecitato Regione, Province e Comuni a convocare rapidamente le Conferenze dei servizi per raccogliere criticità e proposte provenienti dalle scuole, estendendo la partecipazione alle Organizzazioni sindacali. Nonostante la previsione delle Linee guida non ci risulta che tali Conferenze siano state indette, si stanno scaricando le responsabilità sulle Istituzioni scolastiche, che non sono proprietarie dei locali e non hanno competenze su trasporti, servizi e mense.

Senza immediati interventi l’anno scolastico ripartirà con una scuola più precaria, insicura, con meno tempo scuola e differenziazioni inaccettabili”.